Таллин, , 17:22 — REGNUM

Евро

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против ситуации, при которой рост социальной помощи населению страны будет обеспечиваться за счет все новых и новых кредитов, которые государство будет брать за рубежом.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадио ERR со ссылкой на итоги пресс-конференции правительства. Так она прокомментировала вопросы журналистов о том, где государство найдет примерно 300 млн евро на покрытие таких расходов.

Каллас подчеркнула, что ежегодное финансирование повышенных семейных пособий нельзя осуществлять за счет кредита: «Надо найти ежегодные дополнительные доходы на покрытие этих расходов в размере 300 млн евро». По ее словам, покрыть повышение пособий можно либо урезанием других расходов, либо повышением налогов.

Министр здоровья и труда Танель Кийк поддержал позицию премьера, отметив, что в стране назрела налоговая реформа.

«В ситуации, когда мы хотим предлагать бесплатное, доступное здравоохранение, образование, внутреннюю безопасность, дополнительные деньги на гособорону, высшее образование, надо честно посмотреть, что государству по силам при нынешних доходах, и как можно увеличить эти доходы», — считает Кийк.