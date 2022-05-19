София, 19 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной региональным управлением полиции на курорте Золотые Пески в Болгарии, изъяты сотни наименований контрафактной продукции на общую сумму в 128,8 тыс. левов ($70 тыс.). Об этом 19 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Пресс-служба Челябинской таможни Грузовик с контрабандой

Согласно официальной информации, соответствующая проверка осуществлялась в основных курортных торговых точках. Практически все указанные товары являются подделкой под всемирно известные бренды.

В отношении владельцев магазинов и павильонов возбуждено досудебное производство. Ведется следствие.