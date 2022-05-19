Москва, 19 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Обещания, которые Вашингтон давал Москве, устарели, в том числе по НАТО, заявил в разговоре с российскими пранкерами 43-й американский президент Джордж Буш — младший. Фрагмент разговора с мнимым президентом Украины (на самом деле с Бушем говорили Вован и Лексус) пранкеры представили 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

(сс) George H.W. Bush Presidential Library and Museum Джеймс Бейкер и Джордж Буш — старший

От имени президента Украины Владимира Зеленского Бушу предложили такую оценку событий: «Вы знаете, та риторика тогда, в начале девяностых, госсекретарь [США Джеймс] Бейкер обещал [генсеку КПСС Михаилу] Горбачёву не расширять НАТО, но это было бы совершенно неправильно, особенно при тех угрозах, которые сейчас представляет Россия».

На это бывший президент США ответил, что так и есть, он согласен с таким подходом, ведь «времена меняются», Бейкер был госсекретарём при Джордже Буше — старшем «много лет назад».

Джордж Буш — младший «А значит, и Соединённым Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны».

Тогда «Зеленский» сказал: «Нет, я имею ввиду, что не имеет значения, что на самом деле Бейкер обещал Горбачеву в прошлом. Мы должны видеть, что происходит сейчас».

Джордж Буш — младший «Да. Верно».

Он также с готовностью согласился с «Зеленским», что «фактически сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских».