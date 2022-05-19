Москва, , 16:49 — REGNUM Российские рэперы Soda Luv (Владислав Терентюк) и Егор Крид (Егор Булаткин) представили видео на совместный трек «‎Аквадискотека»‎. Об этом пишет издание The Flow 19 мая.

Soda Luv Кадр из клипа «‎Аквадискотека»‎

Опубликованный видеоклип представляет собой путешествие музыкантов по загадочному пространству, выполненному в 3D-графике. К слову, вскоре после выхода ролика Егор Крид признался, что работа ему не понравилась, однако её всё же решили представить зрителям.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv выпустил свой новый студийный альбом под названием Roomination. Релиз включил в себя 21 композицию, а одним из гостей на нём стад Егор Крид.

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