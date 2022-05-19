Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Два жителя Ленинградской области — майор Валентин Иванов и старшина 2 статьи Алексей Федоров — героически погибли при исполнении специальных задач, защищая Донбасс, сообщил 19 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечная память

«Они отдали жизнь за безопасность нашей Родины, за мир ― для всех, за свободу жителей Донбасса. Ленинградцы всегда будут помнить своих защитников: людей огромного мужества, сильной воли, твердого, несгибаемого характера», — выразил слова соболезнования Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти отдали дань памяти и уважения погибшим при исполнении воинского долга 16 военнослужащим, проживавшим на территории региона.