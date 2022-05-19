Село Зар, , 16:32 — REGNUM В истории каждого народа есть события, которые не подлежат забвению. Для Южной Осетии, всего осетинского народа, весенний солнечный день 20 мая 1992 года навсегда покрылся мраком и трауром.

Траур blickpixel

Трагедия, случившаяся 30 лет назад на дороге около небольшого югоосетинского села Зар — это неутихающая боль в сердце каждого осетина. В этот день, измученные бесконечными обстрелами со стороны грузинских вооруженных формирований осажденного Цхинвала, гонимые страхом за свои жизни и жизни своих близких, мирные осетинские жители города и близлежащих сел: женщины, дети и старики, искали спасение и надежду переждать войну в безопасном месте. Однако вместо спасения судьба уготовила им страшную смерть от рук грузинских террористов.

На Зарской «дороге жизни» колонна из легковых и грузовых автомашин была жестоко расстреляна нелюдями в человеческом обличии и преступниками, опьяненными идеологией грузинского национал-фашизма, под лозунгами которого уничтожалось осетинское население в 1920, 1989–2008 гг. Погибло 33 мирных жителя.

Это чудовищное преступление грузинских националистов до сих пор остается безнаказанным. По факту убийства мирных людей на Зарской дороге Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело. Участники массовых военных преступлений в отношении народа Южной Осетии установлены, однако розыску и задержанию виновных препятствуют официальные власти Грузии, на территории которой они нашли убежище.

К сожалению, адептов преступной идеологии превосходства и неонацизма сегодня становится все больше. Южная Осетия вновь призывает к консолидации в борьбе с фашизмом, который, к сожалению, в самых разных странах находит поддержку, в том числе на государственном уровне.

Мировое сообщество, которое безмолвствует, должно быть едино и решительно бороться с этой преступной идеологией, ибо безнаказанность порождает новые трагедии, новые погубленные безвинные души.