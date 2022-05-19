Брянск, , 16:37 — REGNUM Трёх жителей Смоленской области, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали сотрудники полиции Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе СУ СК по региону.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Оперативники установили, что в сентябре 2021 года мужчины 23, 30 и 42 лет за деньги помогли четверым гражданам одного из государств Южной Азии попасть на территорию России. Затем иностранцы должны были проследовать транзитом через Белоруссию в Польшу.

Подозреваемые поселили мигрантов в съёмной квартире в Брянске, однако те решили не оплачивать «услуги» организаторам и скрылись. Иностранцев задержали сотрудники полиции и доставили в отдел для установления личностей.

Двух жителей Смоленской области по решению суда заключили под стражу, в отношении третьего подозреваемого решается вопрос об избрании аналогичной меры пресечения. Незаконные мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан в брянском Почепе.