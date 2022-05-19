Вашингтон, 19 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Сенат США одобрил двухпартийный законопроект о расширении медицинского обслуживания и выплат пособий миллионам ветеранов, пострадавших из-за пагубного воздействия токсичных химических веществ во время службы в армии, сообщает 19 мая The New York Times.

The U.S. Army Военные США

Законопроект вносит радикальные изменения в планы по пенсионным выплатам ветеранам боевых действий, которые были вынуждены по службе находиться вблизи ям для сжигания отходов во время войны в Персидском заливе и конфликтов после 11 сентября 2001 года. Проект предусматривает расширение прав на получение льгот примерно для 3,5 миллиона мужчин и женщин.

Отметим, что вопрос компенсаций для пострадавших от токсичных химикатов ветеранов приобрел политическую значимость, поскольку президент США Джо Байден публично высказал предположение, что его сын мог пострадать в связи со службой вблизи ям для сжигания отходов. Напомним, что Бо Байден умер в возрасте 46 лет от рака мозга. После этого Байден поклялся помочь другим ветеранам, подвергшимся воздействию токсинов.