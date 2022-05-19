Москва, 19 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. 43-й президент США Джордж Буш — младший считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «буйным парнем» и призвал его воевать против русских. Об этом он заявил российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), которые дозвонились до Буша и выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Большая часть пранка была представлена 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«У нас были проблемы с ним в Грузии. Путин расставил ловушку, и он в неё попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года», — заявил в беседе Буш-младший.

Он уточнил, на Украине ли до сих пор Саакашвили, и добавил: «Позвольте мне спросить: есть ли на нём форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских».