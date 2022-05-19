Париж, , 16:15 — REGNUM Новый премьер-министр Франции Элизабет Борн прибыла в с визитом в коммуну Ле Мюро, расположенную в департаменте Ивелин в регионе Иль-де-Франс, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава правительства совершает свою первую поездку в качестве премьер-министра.

«Я рада познакомиться с вами и в восторге от того, что мы сможем сделать вместе. Мы убеждены, что будущее пригородов будет за женщинами», — заявила премьер-министр Франции.

Нового премьер-министра Франции приветствовали депутат, избранный в Ивелине, Яэль Браун-Пиве и мэр Пуасси Карл Олив.

Как сообщало ИА REGNUM, первая леди Франции Брижит Макрон отправила сообщение новому премьер-министру страны Элизабет Борн.

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