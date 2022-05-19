Тбилиси, 19 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Грузии введет в школах обязательным предметом игру в шахматы. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ведомства.

FelixMittermeier Шахматы

Сообщается, что инициатором нововведения стал глава министерства Михаил Чхенкели. Уроки по шахматам будут введены с первого класса. Отмечается, что это должно способствовать развитию аналитического, логического и критического мышления, а также улучшить понимание математики.

По данным пресс-службы, новый предмет в школах введут с сентября. Учителей готовят для проведения таких занятий. Это делается в соответствии с декларацией с Евросоюзом от 2012 года.