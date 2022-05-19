Лондон, 19 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Великобритании завершилось расследование дел о восьми вечеринках в правительстве страны, прошедших в условиях антиковидных ограничений. Об этом сообщает Daily Mail.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Расследование проводил Скотленд-Ярд. Всего было организовано восемь вечеринок, на пяти из них присутствовал премьер Борис Джонсон.

Всего наказаны 126 человек. Джонсон ранее уже выплатил штрафы, новых он не получил. Премьер утверждает, что был уверен в рабочем характере проводимых встреч.