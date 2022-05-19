Выборг, Ленинградская область, 19 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Злоумышленник без видимой причины ударил подростка ножом в шею в городе Выборге, сообщили 19 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Преступник вскоре был задержан.

Силует мужчины с ножом

Инцидент произошел днем 18 мая в Выборге у дома 21 по улице Физкультурной. Неизвестный прохожий беспричинно ударил ножом в шею 14-летнего подростка, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

«Уже через несколько минут в парке «Батарейная гора» по горячим следам по подозрению в нападении задержан 30-летний неработающий мужчина», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент злоумышленнику предъявлено обвинение. Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.