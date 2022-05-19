Вашингтон, 19 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В США американская студия TidalWave Productions выпустила комиксы про президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Информация о новинке опубликована на официальном сайте студии. Комикс англоязычный и входит в популярную серию. Средства с продажи планируется передать в Международный комитет Красного Креста.

Комикс называется Political Power: Volodymyr Zelenskyy. Он будет доступен в печатном и электронном виде.