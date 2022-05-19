Студия в США выпустила комиксы про Владимира Зеленского
Вашингтон, 19 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В США американская студия TidalWave Productions выпустила комиксы про президента Украины Владимира Зеленского.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зеленский
Информация о новинке опубликована на официальном сайте студии. Комикс англоязычный и входит в популярную серию. Средства с продажи планируется передать в Международный комитет Красного Креста.
Комикс называется Political Power: Volodymyr Zelenskyy. Он будет доступен в печатном и электронном виде.