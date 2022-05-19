Таллин, , 15:19 — REGNUM

Первая помощь

Тартуские школьники (юго-восточная Эстония) смогут принять участие в обучении оказанию первой помощи и реанимации человека. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Мэрия Тарту подготовила государственный заказ. Курс рассчитан на восемь академических часов и коснется учеников 8-х и 9-х классов. Ученики будут выполнять практические задания и пользоваться реалистичными муляжами, на которых можно будет применить изученные приемы. Обучение будет проходить в малых группах, что обеспечит индивидуальный подход к каждому ученику.

В проекте примут участие примерно 1 400 школьников. Стоимость обучения одного человека составляет 42 евро, которые оплачиваются городом.

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, очень важно, чтобы все выпускники основной школы знали первичные методы реанимации: «Именно поэтому мы уже несколько лет реализуем этот проект, и в 2022 году ищем партнера, который сможет предложить курсы первой помощи и первичного оживления для учеников».

До сих пор этим партнером была Тартуская скорая помощь. С чем связана поиск нового партнера по проекту, не указывается.

Обучение должно было состояться еще в 2020 году, но было отложено из-за вызванного коронавирусом кризиса.