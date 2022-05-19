Таллин, , 15:11 — REGNUM

Евро cosmix

Размер средней пенсии в первом квартале 2022 года вырос в Эстонии на 6% в годовом сравнении и составил 552,2 евро. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Средняя пенсия по старости выросла в годовом сравнении на 5,24% до 557,6 евро, а в квартальном сравнении не изменилась. С 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро.

Правительство одобрило также законопроект, согласно которому средняя государственная пенсия по старости с января 2023 года будет полностью освобождена от подоходного налога.

В 2023 году, согласно прогнозу Министерства финансов Эстонии, средняя пенсия по старости составит 654 евро с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро.