Москва, 19 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Россия выразила решительный протест на действия Сейма Латвии, который своим решением приостановил действия статьи 13 Соглашения между Москвой и Ригой по обязанности латвийской стороны оберегать советские военные мемориалы и дал «зелёный свет на снос мемориалов советского периода, в том числе памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она добавила, что соответствующая нота была вручена сегодня, 19 мая, в ходе встречи в МИД РФ послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу. Дипломату напомнили, что в статье 15 самого соглашения 1994 года говорится, что оно может быть прекращено или изменено только с согласия сторон, при этом возможность одностороннего прекращения или приостановления его действия в целом или отдельных его положений в документе не прописана.

«В этой связи послу Латвии было заявлено, что российская сторона рассматривает одностороннее прекращение действия статьи 13 соглашения как нарушение обязательств Латвии, противоречащее общепризнанным нормам права международных договоров», — говорится в официальном комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что это нарушение «даёт основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванный упомянутым нарушением».

«В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии», — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае национальный парламент Латвии принял поданные комиссией по иностранным делам поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге. В этой связи министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич направил посольству России ноту о приостановке действия статьи 13-й соглашения между Латвией и Россией, касающегося содержания военных мемориальных сооружений.

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Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко направил мэру Риги Мантиньшу Стакису письмо с просьбой позволить вывезти памятник Освободителям Риги. Он попросил содействия в погрузке демонтированных элементов памятника и оформлении разрешительных и сопроводительных документов для пересечения латвийско-российской границы.

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