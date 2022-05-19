Москва, 19 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских боевиков, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«В отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы киевским режимом Донецка, Докучаевска, Горловки, Макеевки, Первомайска, Северодонецка, Рубежного и Кировска, а также населенных пунктов Золотое-5, Павловка, Степное, Владимировка, Новоандреевка и Еленовка.

В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, — начальник оперативного отделения штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Черниченко и командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер.