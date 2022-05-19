Джакарта, , 14:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил правоохранительным органам расследовать случаи мошенничества, которые привели к дефициту и росту цен на растительное масло, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Я не хочу, чтобы кто-то играл в игры, которые усложняют жизнь людям», — заявил президент Индонезии.

Глава Индонезии поблагодарил фермеров, выращивающих масличную пальму, за понимание в отношении политики запрета на экспорт пальмового масла. Президент возобновит экспорт пальмового масла с 23 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявил о возобновлении с 23 мая 2022 года экспорта растительного и пальмового масла.

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