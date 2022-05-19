Москва, 19 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В условиях проведения спецоперации и наложенных на Россию со стороны США и стран ЕС санкций, как никогда важно взаимодействие с теми странами, которые не поддержали введенные против России экономические санкции и с которыми у России установлены долгосрочные контакты. Среди этих стран особое место занимает Турция, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«По итогам 2021 года благодаря установленному политическому на высшем уровне деловое сотрудничество вышло на беспрецедентно высокий уровень — товарооборот между обеими странами вырос на 57% до $33 млрд. Только в первом квартале 2022 года товарооборот вырос в 2,1 раза до $13,7 млрд.

Успешно реализуются совместные проекты такие как «Голубой поток», «Турецкий поток» и строительство атомной электростанции «Аккую». В связи с уходом западных компаний из России на фоне проведения специальной операции в России проявляется большой интерес к турецким компаниям, с которыми могли бы работать российские компании в девелоперском бизнесе, торговле, логистике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и туризме.

Число предприятий, желающих работать с Турцией растет. Особые надежды возлагаются на участие турецкой стороны в параллельном импорте для решения вопросов поставки в Россию запасных частей для автомобилей, электронных гаджетов и брендовых товаров одежды и обуви.

Появились значительные экономические ниши, которые освободились и могут быть заняты турецкой продукцией. Плодотворно развивается и сотрудничество с Турцией в банковской сфере.

Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях терминалов, принимающих карты российской систем «Мир», что важно в условиях ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, а также создания условий для проведения транзакций российской национальной платежной системы МИР.

Для Турции Россия представляет собой огромный рынок сбыта товаров, источник технологий в энергетике, сырья, природного газа и нефти. Россияне — основной контингент туристов в Турции.

Есть, конечно, вопросы, которые являются спорными и не приемлемыми для России. Но они решаются дипломатическим путем. Обе страны нужны друг другу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не может конфликтовать с Россией из-за тесных экономических связей, которые образовались между двумя странами, писал обозреватель Харун Карчик в статье для журнала The National Interest.

Читайте также: National Interest: Турции невыгодно конфликтовать с Россией