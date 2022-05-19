Москва, , 14:19 — REGNUM Страны Евросоюза заняли недальновидную позицию по «Северному потоку — 2». Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнёров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии», — заявил Песков.

«Тем не менее, инфраструктура этого проекта готова, он какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила», — подчеркнул он.