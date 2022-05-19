Москва, , 14:16 — REGNUM Говорить о провале российского импортозамещения нельзя. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Говорить о том, что всё провалено — вряд ли, наверное, с этим можно согласиться. То, что есть невыполненные пункты плана — да, наверняка», — заявил Песков.

Он отметил, что импортозамещение контролируют как правительство России, так и президент России, с которым 18 мая встречался глава Ростеха Сергей Чемезов, чтобы представить проекты в различных направлениях.

«Мы с вами не работаем в идеальных условиях. Условия наоборот агрессивные. Но несмотря на это всё равно ведётся напряженная работа, и не признавать этого нельзя. Хотя и, конечно, нельзя почивать на лаврах, потому что много, что предстоит сделать и сделать не в обычном, а в авральном режиме. С учетом тех условий, в которых мы существуем», — указал он.

Ранее 19 мая член Совфеда Андрей Клишас заявил о том, что программа импортозамещения «провалена полностью», и что «кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего».