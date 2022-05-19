Бухарест, 19 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали на контрольно-пропускном пункте «Нэдлак II» в районе румынско-венгерской границы 23 мигранта, пытавшихся попасть в сопредельное государство. Об этом 19 мая сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По предварительной информации, потенциальные нелегалы прятались в фуре, перевозившей из Бухареста в Вену груз автомобильных запчастей. Все они являются гражданами Турции и Бангладеш.

При этом пограничники установили, что в Румынию указанные лица прибыли на законных основаниях, но не имели права выезда в Венгрию.

Проводится расследование. Задержанные граждане доставлены в центр временного содержания беженцев.