Москва, 19 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В России нет планов по возрождению пионерской организации и создается неформальное общественное движение школьников и молодежи. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В последние дни очень много было вопросов и ко мне, и к моим коллегам о возрождении так называемой новой пионерии и так далее. Нет, никто никакие пионерии, никто никакие организации возрождать не собирается», — сказал он.

При этом представитель Кремля уточнил, что во внесенном ранее в Госдуму законопроекте о новом российском движении детей и молодежи «Большая перемена» речь идет об инициативе, которая «связана именно с движением».

«Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не согласна с мнением, что российская программа импортозамещения провалена, так как в этом направлении идет напряжённая работа.