Бухарест, , 14:05 — REGNUM Министр по делам семьи Румынии Габриэла Фиря подписала постановление о внедрении в стране Национальной информационной системы, в базу данных которой будут внесены имена детей из неблагополучных семей. Об этом 19 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы возьмем под особую опеку тех наших несовершеннолетних граждан, кто подвергается насилию и жестокому обращению, кто проживает в условиях крайней бедности, кто лишен доступа к образованию, — отметила, в частности, министр, — Единая электронная структура позволит обеспечить эффективное предоставление им материальной и психологической помощи».

По словам Фиря, указанная база данных будет заполняться в режиме реального времени социальными работниками из всех округов страны.

Согласно официальной информации, на реализацию указанного проекта выделено 9 млн евро.