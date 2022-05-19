Бухарест, 19 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Министр по делам семьи Румынии Габриэла Фиря подписала постановление о внедрении в стране Национальной информационной системы, в базу данных которой будут внесены имена детей из неблагополучных семей. Об этом 19 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Мы возьмем под особую опеку тех наших несовершеннолетних граждан, кто подвергается насилию и жестокому обращению, кто проживает в условиях крайней бедности, кто лишен доступа к образованию, — отметила, в частности, министр, — Единая электронная структура позволит обеспечить эффективное предоставление им материальной и психологической помощи».

По словам Фиря, указанная база данных будет заполняться в режиме реального времени социальными работниками из всех округов страны.

Согласно официальной информации, на реализацию указанного проекта выделено 9 млн евро.