Москва, 19 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане смогут голосовать по вопросам повестки общего собрания собственников многоквартирных домов на портале «Госуслуги», передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Закон защитит от подделки протоколов», — заявила депутат Госдумы Светлана Разворотнева («Единая Россия») в ходе обсуждения.

Через портал могут направляться гражданам предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Предусматривается также направление в электронной форме в орган государственного жилищного надзора протоколов общих собраний собственников помещений.

Отказа от голосования в традиционном формате с закреплением решений в бумажном формате не будет, заверили в Минстрое.

В Госдуме намерены доработать законопроект ко второму чтению. Предполагается, в частности, обратить внимание на доступность проколов голосования.

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