Талибы* приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 19 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В серии твитов Tolo TV сообщило о новых ограничениях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин-ведущих в Афганистане.
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Хиджаб
Телеканал «Толо» сообщил 19 мая, что министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока распорядилось, чтобы все женщины-ведущие сети прикрывали лицо во время передачи.
Отмечается, что сотрудники министерства объявили приказ окончательным и бесповоротным. Также указано, что документ разослан всем теле- и видеоканалам страны.
Ранее женщинам-ведущим было приказано надевать медицинские маски во время выступлений.