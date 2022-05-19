Екатеринбург, 19 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге таксиста поймали за кражу денег у клиента. Об этом сообщает городское УМВД.

(сс) KlausHausmann В наручниках

По данным следствия, 41-летний местный житель воспользовался картой своего пьяного клиента и снял 11 тыс. рублей. Пропажи денег и карты юноша заметил уже когда протрезвел. Полицейские выяснили, что сам отдал водителю карту, сообщил пин-код и попросил снять наличные и оплатить поездку. Однако таксист снял все имевшиеся деньги и присвоил их.

Подозреваемый был ранее много раз судим за кражи. Он признался в содеянном. Теперь ему грозит очередная судимость.