Кострома, 19 мая 2022, 15:14 — REGNUM Ряд депутатов Костромской областной думы выступили против внесения изменений в избирательное законодательство региона, предусматривающих возможность применения технологии дистанционного электронного голосования на выборах. Об этом по итогам заседания, прошедшего 19 мая 2022 года сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, законопроект был внесён избиркомом с целью приведения местных законов в соответствии с федеральными. Кроме ДЭГ изменения касались организации выборов. В частности, из состава окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий исключаются члены с правом совещательного голоса. При этом с 2 до 3 увеличивается количество наблюдателей, которых кандидат, политическая партия или любой субъект общественного контроля могут назначить в ИК.
Против вносимых изменений выступили представитель «Справедливой России — За правду» Александр Плюснин, депутат от ЛДПР Руслан Федоров и коммунист Елена Шахова. Аргументировать позицию пожелала только депутат от КПРФ. По её мнению, электронное голосование сделает выборы непрозрачными.
С ней согласился депутат Сергей Галичев. Он отметил, что руководитель избиркома скорее теоретик, и на правах практика заявил о нелогичности исключения членов комиссии с правом совещательного голоса. Председатель избирательной комиссии Костромской области Марина Ерофеева ответила, что внесение изменений не обязывает область применять ДЭГ, но лишь даёт такую возможность.
Несмотря на протест меньшинства закон был принят большинством голосов. Ближайшие выборы в Костромской области намечены на 11 сентября 2022 года. В этот день в Костроме пройдут довыборы депутата облдумы по одномандатному округу №3 в Фабричном районе. Избирком уже заявлял, что электронное голосование на них применяться не будет.
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