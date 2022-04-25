Кострома, , 14:38 — REGNUM В единый день голосования, намеченный на 11 сентября 2022 года, в Костромской области не будут применять технологию дистанционного электронного голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

ИК Костромской области © Наталья Диева

«На единый день голосования 11 сентября 2022 года запланировано 18 избирательных кампаний. На указанных выборах ДЭГ применяться не будет».

Напомним, ранее в думу региона поступило три предложения от избиркома. Они касались приведения регионального законодательства, регламентирующего проведение выборов разного уровня в соответствии с федеральным по части ДЭГ. Электронное голосование можно проводить с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Оно не заменит обычное, а лишь дополнит его.

Осенью 2022 года в Костроме пройдут довыборы депутата облдумы по одномандатному округу No3 в Фабричном районе. Ранее им являлся Иван Богданов, ставший новым заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Информации об остальных кампаниях пока нет, о них будет объявлено летом.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Костромской области готовятся применять ДЭГ