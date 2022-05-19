Донецк, 19 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике оказались под обстрелом населённые пункты Ясиноватая и Васильевка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве зафиксировали три атаки с позиций украинских войск в Авдеевке. Так, в 12:43 из РСЗО «Град» было выпущено по Ясиноватой 20 ракет. В 12:48 в направлении этого города уже работала артиллерия — выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Также в 12:48 артиллерия выпустила четыре снаряда по Васильевке.