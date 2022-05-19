В Болгарии работники библиотек объявили об общенациональной акции протеста
София, 19 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Тысячи работников библиотек проведут по всей Болгарии общенациональную акцию протеста 20 мая текущего года. Об этом 19 мая сообщает БНР со ссылкой на источники.
Как утверждают организаторы акции в профильном профсоюзе, наиболее масштабные акции запланированы в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве и других крупных городах страны.
По предварительным данным, главным требованием активистов является повышение заработной платы и улучшение условий труда. В ходе мероприятий планируется перекрытие дорог, а также входов в здания государственных учреждений.
Напомним, на данный момент ни одно из постановлений правительства Болгарии о дополнительном финансировании библиотечной сферы страны не выполняется. Библиотекари получают минимальную заработную плату и лишены большинства льгот.