София, 19 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Тысячи работников библиотек проведут по всей Болгарии общенациональную акцию протеста 20 мая текущего года. Об этом 19 мая сообщает БНР со ссылкой на источники.

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Как утверждают организаторы акции в профильном профсоюзе, наиболее масштабные акции запланированы в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве и других крупных городах страны.

По предварительным данным, главным требованием активистов является повышение заработной платы и улучшение условий труда. В ходе мероприятий планируется перекрытие дорог, а также входов в здания государственных учреждений.

Напомним, на данный момент ни одно из постановлений правительства Болгарии о дополнительном финансировании библиотечной сферы страны не выполняется. Библиотекари получают минимальную заработную плату и лишены большинства льгот.