Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить Фестиваль огня, который состоится в ночь на воскресенье, 29 мая. Увидеть пиротехническое-шоу можно будет на территории Петропавловской крепости. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Фестиваль огня «Рождественская звезда» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как ожидается, огненное действо будет видно и с Дворцовой набережной, также запустят телевизионную и онлайн-трансляцию. В этом году мероприятие будет посвящено 350-летию со дня рождения императора Петра I.

«Зрелищное шоу вызывает большой интерес у жителей и гостей Северной столицы. Фестиваль огня уже стал одним из брендов Петербурга. Он напоминает о том, что Петр Великий заложил традицию сопровождения праздников «волшебным огнем», фейерверками. Мы ее продолжаем», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В соревновании пиротехников примут участие представители различных стран. Участие уже подтвердили команды из Армении, Белоруссии, Киргизии и Сербии. Жители и гости города также смогут увидеть световое и лазерное шоу. Голосование за лучшее выступление будет запущено в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль огня проходит в Петербурге с 2018 года. В 2019 году мероприятие завоевало Гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.

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