В Иванове ликвидирован пожар в здании цеха
Иваново, 19 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Пожар в производственно-складском здании в Иванове ликвидирован днём 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.
ГУ МЧС по Ивановской области
Пожар в Иванове
Сообщение о пожаре на улице первой Каменной, 20, поступило в 11:11, в 11:18 на место пожара прибыли спасатели — наблюдалось горение здания цеха. Локализовать огонь удалось в 11:45, в 12:26 было объявлено о ликвидации возгорания.
«В результате пожара повреждено производственно-складское здание на площади 900 кв. м», — говорится в сообщении МЧС.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.