Иваново, 19 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Пожар в производственно-складском здании в Иванове ликвидирован днём 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

ГУ МЧС по Ивановской области Пожар в Иванове

Сообщение о пожаре на улице первой Каменной, 20, поступило в 11:11, в 11:18 на место пожара прибыли спасатели — наблюдалось горение здания цеха. Локализовать огонь удалось в 11:45, в 12:26 было объявлено о ликвидации возгорания.

«В результате пожара повреждено производственно-складское здание на площади 900 кв. м», — говорится в сообщении МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.