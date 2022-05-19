Казань, 19 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Антироссийские санкции фактически ведут к разрушению мировой экономики и торговли, к ухудшению благосостояния людей во многих странах мира. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил 19 мая на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022».

Minsvyaz.ru Максим Решетников

Он отметил, что в последние годы мировая экономика столкнулась с целым рядом вызовов. Это пандемия коронавируса, нарушившая механизмы и цепочки поставок, обострение продовольственных и энергетических проблем, инфляция, а теперь и беспрецедентное санкционное давление на Россию.

«Изначально ограничения были направлены на дестабилизацию и подрыв российской экономики, а по факту разрушают всю мировую экономику и торговлю, ведут к повышению цен на товары, ухудшают благосостояние людей во многих странах мира и стимулируют инфляцию», — подчеркнул Решетников.

По его словам, Россия давно живёт под санкциями и научилась приспосабливаться к внешним обстоятельствам. Сейчас она показала, что устойчива. Более того, у страны есть необходимый запас прочности для дальнейшей трансформации и роста экономики.

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