Москва, 19 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Если Евросоюз откажется от российской нефти, произойдёт перераспределение этого сырья на мировом рынке. ЕС придётся дороже платить за нефть, заявил вице-премьер Александр Новак 19 мая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

По его словам, произойдёт удорожание нефти. Ту нефть, которые европейские страны закупали у России, им придётся купить в другом месте по более высокой цене.

«Но тем не менее произойдет просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы, безусловно, на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Европейский союз», — сказал Новак.

Он добавил, что сегодня это уже происходит, так как Россия увеличила поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Читайте также: Около половины импортёров российского газа открыли рублёвые счета — Новак