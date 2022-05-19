Митровица, Косово, , 13:06 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 18 мая сообщил на своей странице в социальной сети о прошедшем визите в Митровицу.

Университет в Косовской Митровице Pr.ac.rs

Дипломат подчеркнул, что США хотят видеть Косово демократической и мультиэтничной страной. Визит в Митровицу стал первым выездом дипломата из Приштины после прихода на пост посла США в Косово.

Ховеньер провел встречи с главами Северной и Южной Митровицы, представителями полиции Косово, СМИ и активистами. Посол США подчеркнул, что в настоящее время важно не концентрироваться на роли Митровицы в прошлом, а строить ее будущее.

Напомним, город Митровица разделен на две половины, одну из которых населяют албанцы, а другую, северную, сербы.

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