Краснодар, 19 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Житель Краснодарского края погиб в собственном доме, по предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в Тбилисском районе Кубани. Соседи, обеспокоенные долгим отсутствием 50-летнего мужчины, решили его проведать. В спальне домовладения они обнаружили тело хозяина без признаков жизни. В доме присутствовал запах гари. Соседи вызвали правоохранителей.

По факту гибели человека следственные органы начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно причиной смерти погибшего явилось отравление угарным газом. В качестве возможной причины произошедшего рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.