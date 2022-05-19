Донецк, 19 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстрелян населённый пункт Озеряновка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В 12:00 зафиксирована атака с украинских позиций в посёлке Новгородское. Открыт огонь по населённому пункту Озеряновка — всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Ясиноватая.