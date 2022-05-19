Сеул, , 12:31 — REGNUM Правительство Южной Кореи активизирует взаимодействие с властями Японии и представителями наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности в связи с запланированным Токио сбросом загрязненной воды с АЭС «Фукусима». О б этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

18 мая Управление по ядерному регулированию Японии предварительно одобрило план Tokyo Electric Power по сбросу воды с АЭС в начале 2023 года. Окончательное решение будет опубликовано после 30-дневного общественного обсуждения.

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В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул по-прежнему привержен усилиям Японии по безопасному сбросу загрязненной воды в соответствии с «международными законами и стандартами», основанными на «объективной и научной точках зрения».

Напомним, в апреле 2021 года власти Японии объявили о плане по сбросу радиоактивной воды в море в 2023 году.