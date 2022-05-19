Варшава, 19 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Власти Польши готовы строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил 19 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — сказал он на конференции Strategic Ark в Варшаве.

Он также добавил, что «Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда надеется на принуждение России к выплате денежных контрибуций в пользу Украины.

Читайте также: Президент Польши Дуда мечтает о денежных контрибуциях с России