Амман, , 12:24 — REGNUM Король Иордании Абдалла II рассказал о том, что Вооружённые силы (ВС) России сыграли позитивную роль в обеспечении безопасности на юге Сирии. Об этом монарх заявил в интервью экспертам американского Гуверовского института Стэнфордского университета.

Абдалла ибн Хусейн European Union 2020

Как отметил монарх, присутствие российских войск обеспечивало безопасность в регионе и спокойствие на границе между Иорданией и Сирией.

«Российское присутствие на юге Сирии было источником спокойствия. В случае, если оно будет свёрнуто, этот вакуум теперь будет заполнен иранцами и их марионетками, и, к сожалению, перед нами стоит угроза эскалация обстановки на наших границах», — заявил король Абдалла.