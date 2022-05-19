Стокгольм, , 12:20 — REGNUM «Ни за что» — именно так неоднократно комментировал бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен требования правой оппозиции вступить в НАТО. Однако в интервью газете GP от 19 мая он заявил, что изменил свою точку зрения.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthin

«Я доверяю правительству и заявляю, что это правильный вывод», — сказал Лёвен.

Бывший премьер-министр страны признался в интервью, что было нелегко добиться положительного ответа со стороны правления «Социал-демократов». На мирной конференции на Аландских островах в начале апреля Лёвен заявил, что он сомневается в том, что членство в НАТО будет лучшим решением для обеспечения безопасности Швеции.

«Это определенно непросто, это очень сложно. Мы знаем, что неприсоединение к военным союзам сослужило нам хорошую службу. Если вы хотите изменить эту политику, вам действительно нужно найти железобетонные аргументы», — сказал бывший политик.

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