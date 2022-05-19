Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали группу интернет-мошенников, создавших с начала пандемии более 320 фальшивых сайтов по продаже несуществующей бытовой и компьютерной техники, сообщила 19 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

пресс-служба МВД РФ. Техника мошенников

Жертвами злоумышленников стали несколько десятков человек. По версии следствия, злоумышленники начали свой криминальный бизнес еще в 2020 году, когда из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были введены многочисленные противоэпидемиологические ограничения.

Мошенники создали сайты по продаже бытовой и компьютерной техники по ценам значительно ниже рыночных, чем и привлекали клиентов как среди обычных покупателей, так и представителей юридических лиц. Клиентов не настораживало, что продавец требовал от них 100% предоплаты и только после перевода денег, когда с ними переставали общаться, потерпевшие понимали, что их обманули.

Предварительно установлено, что для обмана интернет-пользователей аферисты за два года создали не менее 320 сайтов. Такое количество ресурсов объясняется их периодической блокировкой в связи с жалобами граждан, не получивших ранее оплаченные покупки.

«Сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из подразделений экономической безопасности полиции пресечена деятельность группы из четверых жителей Северной столицы», — рассказала Ирина Волк уточнив, что в квартирах подозреваемых прошли обыски. Были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

На одном из устройств хранения данных полицейские обнаружили направленные покупателям счета, а также базу изображений бытовой техники, которые использовались для создания фальшивых интернет-магазинов.

«Возбуждено 27 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, проверка по ведомственным учетам МВД России показала, что фигуранты могут быть причастны к десяткам аналогичных преступлений, зарегистрированных в других регионах России», — сказала Ирина Волк.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.