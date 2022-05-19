Сеул, , 11:52 — REGNUM Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Сон Хан провел 19 мая виртуальную встречу с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой, с которым обсудил провокации со стороны КНДР и необходимость развития двусторонних отношений, ориентированных на будущее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского управления.

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Известно, что это был первый контакт между главами ведомств двух стран с момента вступления Ким Сон Хана в должность директора Управления нацбезопасности.

Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями о недавней ситуации в КНДР, а также обсудили ситуацию в мире.

Представители двух стран договорились продолжить тесные консультации между ведомствами.