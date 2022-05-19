Москва, 19 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Правительственная делегация Мали во главе с министром иностранных дел Абдулаем Диопом прибыла в Москву, чтобы укрепить дружеские отношения африканской республики с Россией. Об этом заявил 19 мая представитель малийского МИД Самюэль Сайе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мали

Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Мали Диоп и сопровождающая его делегация прибыли в Москву 18 мая. Они пробудут в России четыре или пять дней.

«Рабочий визит призван укрепить дружеские отношения между Мали и Россией. Визит продлится от четырёх до пяти дней», — сказал РИА Новости Сайе.

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Мали переживает попытку военного переворота. Правительство страны 16 мая заявило, что военные при поддержке Запада пытались захватить власть, но силы обороны и безопасности не дали им этого сделать.

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