Берлин, 19 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с президентом Эммануэлем Макроном, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз может быть длительным.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Он прокомментировал слова Макрона о том, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет.

«Украина запросила членство в Европейском союзе. Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку, — сказал Шольц. — Одновременно с этим мы все знаем — Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».