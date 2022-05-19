Москва, 19 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Семь пунктов управления украинских вооружённых сил уничтожены в результате действий Воздушно-космических сил (ВКС) России за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 19 мая на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он уточнил, что по пунктам управления были выпущены с воздуха высокоточные ракеты. Поражены в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населённом пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Константиновка.

Кроме того, российские военные поразили 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 мая более 770 боевиков укранского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Все они сдались в плен.

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