Москва, , 11:15 — REGNUM Пионерию возродить невозможно, движение «Большая перемена» — это новое. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно (возродить пионерию), это прошлое, нужно строить новое. Сегодня сложные вызовы, у нас талантливые дети и им жить в этой стране, и для них мы создаем мощную детскую структуру», — отметила Тимофеева.

Законопроект о создании движения «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты всех фракций. Учредительный совет движения возглавит президент России Владимир Путин.

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